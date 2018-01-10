FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-AMERI Holdings To Expand Offering With Blockchain Solutions To Bring Trust, Transparency And Efficiency To Customer Supply Chains
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
深度分析
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
国际财经
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 10, 2018 / 12:14 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-AMERI Holdings To Expand Offering With Blockchain Solutions To Bring Trust, Transparency And Efficiency To Customer Supply Chains

1 分钟阅读

Jan 10 (Reuters) - AMERI Holdings Inc:

* AMERI HOLDINGS TO EXPAND OFFERING WITH BLOCKCHAIN SOLUTIONS TO BRING TRUST, TRANSPARENCY AND EFFICIENCY TO CUSTOMER SUPPLY CHAINS

* AMERI HOLDINGS INC - ‍ANNOUNCED THAT IT INTENDS TO EXPAND ITS SERVICE OFFERING WITH BLOCKCHAIN FUNCTIONALITY​

* AMERI HOLDINGS INC - ‍WILL DEVELOP ITS EXPANDED OFFERING THROUGH ESTABLISHMENT OF AN IN-HOUSE BLOCKCHAIN PRACTICE​

* AMERI HOLDINGS INC - ‍WILL DEVELOP EXPANDED OFFERING THROUGH FORMATION OF NEW STRATEGIC PARTNERSHIPS WITH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY COMPANIES​

* AMERI HOLDINGS INC - ‍WILL DEVELOP EXPANDED OFFERING THROUGH ACQUISITION OF STARTUP COMPANIES THAT OFFER BLOCKCHAIN FUNCTIONALITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below