FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 9:52 PM / in 18 hours

BRIEF-American Express Says Berkshire Hathaway Amended Letter Agreement With Co ‍​

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - American Express Co:

* AMERICAN EXPRESS CO - ON JAN 29, BERKSHIRE HATHAWAY AMENDED LETTER AGREEMENT WITH CO DATED FEB 27, 1995, AS AMENDED ON SEPT 8, 2000 ‍​

* AMERICAN EXPRESS - ‍BERKSHIRE HATHAWAY AGREED TO VOTE CO‘S SECURITIES AS RECOMMENDED BY BOARD SO LONG AS HARVEY GOLUB OR KEN CHENAULT IS CEO OF CO

* AMERICAN EXPRESS CO - ‍IN AMENDMENT, BERKSHIRE HATHAWAY AMENDED AGREEMENT SO IT APPLIES AFTER STEPHEN SQUERI REPLACES CHENAULT AS CEO Source text - bit.ly/2nsL3bz Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below