FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-American Express Sees FY 2017 EPS To Be Below $5.80-$5.90 Guidance Range
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 8:08 PM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-American Express Sees FY 2017 EPS To Be Below $5.80-$5.90 Guidance Range

1 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - American Express Co:

* SAYS ‍ESTIMATE OVERALL IMPACTS OF TAX ACT WILL REDUCE EARNINGS FOR Q4 OF 2017 BY APPROXIMATELY $2.4 BILLION​

* SAYS EXPECT TO REPORT A NET LOSS FOR Q4 OF 2017​

* SAYS IMPACTS OF TAX ACT IN Q4 WILL REDUCE CO‘S REGULATORY CAPITAL AND OUR CAPITAL RATIOS - SEC FILING

* SAYS DUE TO IMPACTS OF TAX ACT, SEES FULL YEAR 2017 EARNINGS PER SHARE TO BE BELOW $5.80 TO $5.90 GUIDANCE RANGE - SEC FILING

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.85 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS ‍BEGINNING IN 2018, CO ANTICIPATES AN EFFECTIVE TAX RATE IN LOW TWENTIES BEFORE DISCRETE TAX ITEMS​

* SAYS ‍LOWER CORPORATE RATE FROM TAX ACT IS EXPECTED TO BE A "SIGNIFICANT ONGOING BENEFIT" TO CO Source text: (bit.ly/2AiXmf1) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below