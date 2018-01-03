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BRIEF-Ampliphi Biosciences Announces Positive Interim Results For Single-Patient Expanded Access Program For AB-SA01 And AB-PA01
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#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 9:19 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Ampliphi Biosciences Announces Positive Interim Results For Single-Patient Expanded Access Program For AB-SA01 And AB-PA01

1 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - Ampliphi Biosciences Corp:

* AMPLIPHI BIOSCIENCES ANNOUNCES POSITIVE INTERIM RESULTS FOR SINGLE-PATIENT EXPANDED ACCESS PROGRAM UTILIZING AB-SA01 AND AB-PA01

* AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP - TREATMENT WAS WELL TOLERATED IN ALL PATIENTS, WITH OVER 500 DOSES ADMINISTERED INTRAVENOUSLY OR BY INHALATION

* AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP - SEVEN PATIENTS WITH SERIOUS INFECTIONS WERE TREATED WITH AB-SA01 OR AB-PA01, WITH 6 PATIENTS ACHIEVING TREATMENT SUCCESS

* AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP - EXPECTS TO CONTINUE ITS EXPANDED ACCESS CLINICAL STRATEGY IN 2018, REVIEW DATA WITH FDA IN MID-2018

* AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP - EXPECTS TO CONTINUE TO INITIATE A PHASE 2 OR REGISTRATIONAL CLINICAL PROGRAM POTENTIALLY AS EARLY AS SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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