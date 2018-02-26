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瑞士市场报道
February 26, 2018 / 6:30 AM / a day ago

BRIEF-Ams Launches EUR 600 Mln 7-Yr Zero-Coupon Convertible Bond Placement

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - Ams AG:

* LAUNCHES EUR 600 MILLION 7-YEAR ZERO-COUPON CONVERTIBLE BOND PLACEMENT

* BONDS WILL HAVE A MATURITY OF 7 YEARS, WILL BE ISSUED BETWEEN 101.5% AND 107.0% OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT

* BONDS WILL BE CONVERTIBLE INTO NEW ORDINARY NO PAR VALUE BEARER SHARES FROM COMPANY‘S CONDITIONAL CAPITAL

* WILL BE OFFERED WITH A CONVERSION PREMIUM OF 45% ABOVE REFERENCE SHARE PRICE

* SHARES WILL REPRESENT APPROXIMATELY 5.1% OF CURRENT OUTSTANDING SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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