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BRIEF-Anadarko Announces Open Season For West Texas Oil Gathering And Treating System
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#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 2:14 PM / a day ago

BRIEF-Anadarko Announces Open Season For West Texas Oil Gathering And Treating System

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:

* ANADARKO ANNOUNCES OPEN SEASON FOR WEST TEXAS OIL GATHERING AND TREATING SYSTEM

* ANADARKO - DBM OIL SERVICES SYSTEM EXPECTED TO HAVE GATHERING CAPACITY OF ABOUT 400,000 BOEPD BY 2018-END

* ANADARKO PETROLEUM CORP - DBM OIL SERVICES, LLC EXPECTS INITIAL PHASE OF SYSTEM TO BE OPERATIONAL IN Q2 OF 2018

* ANADARKO - DBMOS SYSTEM EXPECTED TO HAVE TREATING CAPACITY OF 120,000 BOPD BY 2018-END, INCREASING TO 180,000 BOPD IN 2019

* ANADARKO PETROLEUM CORP - BINDING OPEN SEASON BEGINS ON WEDNESDAY AND ENDS ON DEC. 28, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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