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公司新闻(英文)
March 5, 2018 / 8:09 AM / a day ago

BRIEF-Anadarko Petroleum announces approval of Mozambique LNG development plan

1 分钟阅读

March 5 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:

* ANADARKO ANNOUNCES APPROVAL OF MOZAMBIQUE LNG DEVELOPMENT PLAN

* ANADARKO PETROLEUM - ‍APPROVAL OF DEVELOPMENT PLAN CONTINUES ADVANCEMENT TOWARD FINAL INVESTMENT DECISION AS IT BUILDS UPON OTHER RECENT ACHIEVEMENTS​

* ANADARKO PETROLEUM-PROJECT WILL BE MOZAMBIQUE’S FIRST ONSHORE LNG DEVELOPMENT, INITIALLY CONSISTING OF 2 LNG TRAINS WITH TOTAL CAPACITY OF 12.88 MTPA​

* ANADARKO - ‍GOLFINHO/ATUM PROJECT WILL ALSO SUPPLY INITIAL VOLUMES OF ABT 100 MILLION CUBIC FEET OF NATURAL GAS PER DAY FOR DOMESTIC USE IN MOZAMBIQUE.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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