BRIEF-Anadarko Petroleum CEO Says More Dividend Increases, Buybacks Likely

Feb 7 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:
* CHIEF EXECUTIVE AL WALKER SAYS WILL GENERATE ‘SIGNIFICANT CASH FLOW’ AT TODAY‘S OIL PRICE STRIP
* CEO DOES NOT EXPECT TO ‘MATERIALLY CHANGE’ INVESTMENT PLANS SHOULD OIL PRICES RISE HIGHER
* CEO SAYS TAKING A ‘CONSERVATIVE VIEW’ FOR WHEN ENCHILADA PLATFORM IN U.S. GULF OF MEXICO COMES BACK ONLINE
* SAYS HAS ‘DECADES OF HIGH QUALITY INVENTORY’ IN U.S. SHALE PORTFOLIO
* SAYS PLANS TO RUN 12 RIGS AND 9 FRACKING CREWS IN U.S. SHALE PORTFOLIO IN 2018
* SAYS MOZAMBIQUE LNG SHOULD DELIVER FIRST CARGO FIVE YEARS AFTER FINAL INVESTMENT DECISION
* SAYS EXPECTS U.S. GULF OF MEXICO PRODUCTION TO BE FLAT OVER NEXT 3 YEARS WITH FREE CASH FLOW EXCEEDING $4 BILLION AT $60 OIL PRICE
* SAYS ALGERIA AND GHANA OPERATIONS CONTINUE TO DELIVER FREE CASH FLOW OF MORE THAN $1 BILLION AT $60 OIL PRICE
* CEO: ‘WE WILL BE LOOKING FOR MORE OPPORTUNITIES TO RETURN CASH TO SHAREHOLDERS’
* CEO SAYS WEDNESDAY‘S DIVIDEND INCREASE WAS ATTEMPT TO RETURN DIVIDEND YIELD TO PEER GROUP LEVELS
* CEO SAYS MARKET SHOULD EXPECT DIVIDEND INCREASES AND BUYBACKS MOVING FORWARD
* CEO SAYS DOESN‘T SEE ADVANTAGE OF SPLITTING UP PORTFOLIO BETWEEN UNITED STATES, INTERNATIONAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)