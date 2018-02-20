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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 6:21 AM / 更新于 a day ago

BRIEF-Anglogold Ashanti Announces 1.8Moz Maiden Ore Reserve For B2Gold JV​

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - Anglogold Ashanti Ltd:

* ‍DECLARES 1.8MOZ MAIDEN ORE RESERVE (ATTRIB.) FOR GRAMALOTE

* GRAMALOTE PROJECT WILL UNDERGO FULL FEASIBILITY STUDY, DURING WHICH ALL METRICS, INCLUDING CAPITAL AND COSTS, WILL BE OPTIMISED

* ‍TOTAL ROCK MOVEMENT IS EXPECTED TO RISE TO JUST UNDER 60 MTPA IN SECOND YEAR OF OPERATION OF GRAMALOTE PROJECT

* GRAMALOTE​ ‍PROJECT AIMS AT PRODUCING A TOTAL OF 4.22MOZ OF GOLD OVER LIFE OF MINE AT A RATE OF BETWEEN 300 AND 450KOZ FOR FIRST EIGHT YEARS ​​​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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