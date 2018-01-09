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BRIEF-Apple Says "Effectively Anything" A Child Could Access Online On iOS Devices Can Be Blocked By Parents
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#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 1:27 AM / 2 days ago

BRIEF-Apple Says "Effectively Anything" A Child Could Access Online On iOS Devices Can Be Blocked By Parents

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Apple Inc:

* APPLE, ON INVESTORS CONCERNS ABOUT YOUTH PHONE ADDICTION, SAYS “EFFECTIVELY ANYTHING” A CHILD COULD ACCESS ONLINE ON IOS DEVICES CAN BE BLOCKED BY PARENTS - SPOKESWOMAN‍​

* APPLE HAS “ALWAYS LOOKED OUT FOR KIDS” AND WORKS HARD ON PRODUCTS THAT “INSPIRE, ENTERTAIN, AND EDUCATE” CHILDREN WHILE HELPING PARENTS PROTECT THEM ONLINE- SPOKESWOMAN‍​

* APPLE, ON INVESTORS CONCERNS ABOUT YOUTH PHONE ADDICTION, SAYS NEW FEATURES AND ENHANCEMENTS PLANNED FOR FUTURE TO MAKE PARENTAL CONTROLS TOOLS BETTER - SPOKESWOMAN‍​ Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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