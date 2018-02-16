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公司新闻(英文)
February 16, 2018 / 12:43 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Apricus Biosciences Receives Complete Response Letter From FDA For Vitaros

1 分钟阅读

Feb 16 (Reuters) - Apricus Biosciences Inc:

* APRICUS BIOSCIENCES RECEIVES COMPLETE RESPONSE LETTER FROM FDA FOR VITAROS

* APRICUS BIOSCIENCES INC - CRL INDICATES THAT FDA CANNOT APPROVE NDA FOR VITAROS IN ITS PRESENT FORM

* APRICUS BIOSCIENCES INC - CRL IDENTIFIES DEFICIENCIES RELATED TO CHEMISTRY, MANUFACTURING AND CONTROL FOR VITAROS

* APRICUS BIOSCIENCES - CRL ALSO IDENTIFIES CERTAIN SAFETY CONCERNS SPECIFIC TO 2.5% CONCENTRATION OF DDAIP.HCL IN CURRENT FORMULATION FOR VITAROS

* APRICUS BIOSCIENCES INC - GOAL OF PROVIDING MARKET AN UPDATE ON CRL ASSESSMENT IN EARLY MARCH OF THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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