FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 2, 2018 / 6:12 AM / 2 days ago

BRIEF-ArcelorMittal ‍to form JV with Nippon Steel & Sumitomo Metal in relation to offer to buy Essar Steel India ​

1 分钟阅读

March 2 (Reuters) - Arcelormittal Sa:

* AGREEMENT BETWEEN ARCELORMITTAL AND NSSMC REGARDING JOINT VENTURE TO ACQUIRE ESSAR STEEL INDIA LIMITED

* ‍SIGNED JV AGREEMENT WITH NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION IN RELATION TO ITS OFFER TO ACQUIRE ESSAR STEEL INDIA LIMITED​

* ‍COMPANY’S SUBSIDIARY ARCELORMITTAL INDIA PRIVATE LIMITED (AMIPL) SUBMITTED A RESOLUTION PLAN FOR ESSAR ON 12 FEBRUARY​

* SHOULD SUBMITTED RESOLUTION PLAN BE ACCEPTED BY INDIA’S NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CO AND NSSMC WOULD JOINTLY BUY ESSAR STEEL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below