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公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 11:25 AM / 2 days ago

BRIEF-Archrock Partners Posts Q4 EPS Of $0.04

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - Archrock Partners Lp:

* ARCHROCK PARTNERS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.04

* QTRLY REVENUE $141.8 MILLION VERSUS $135.4 MILLION

* ARCHROCK - IN 2018, ARCHROCK & ARCHROCK PARTNERS EXPECT TO INVEST $200 TO $220 MILLION OF GROWTH CAPITAL INTO HIGH DEMAND LARGE HORSEPOWER UNITS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $142.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY NET INCOME, EXCLUDING ITEMS $0.10 PER DILUTED COMMON UNIT Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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