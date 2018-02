Feb 22 (Reuters) - Ardagh Group SA:

* ARDAGH GROUP S.A. - FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* ARDAGH GROUP SA - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE EUR0.31

* ARDAGH GROUP SA - QTRLY REVENUE EUR1,789 MILLION VERSUS EUR1,826 MILLION

* ARDAGH GROUP SA - QTRLY EARNINGS PER SHARE EUR0.13 Source text for Eikon: Further company coverage: