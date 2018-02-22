FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 10:10 PM / a day ago

BRIEF-Argonaut Gold Q4 Earnings Per Share $0.03

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - Argonaut Gold Inc:

* ARGONAUT GOLD ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.03

* QTRLY ‍REVENUE $39.5 MILLION VERSUS $35.3 MILLION​

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE BASIC ‍$0.04​

* QTRLY GOLD EQUIVALENT OUNCES PRODUCED 34,987 OUNCES VERSUS 34,384 OUNCES

* ‍IN 2018, COMPANY PLANS TO PRODUCE BETWEEN 165,000 AND 180,000 GEOS​

* ‍CASH COST PER OUNCE OF GOLD SOLD IN 2018 IS EXPECTED TO BE BETWEEN $700 AND $800​

* ‍ALL-IN SUSTAINING COST IN 2018 IS EXPECTED TO BE BETWEEN $850 AND $950 PER GOLD OUNCE SOLD​

* ‍PLANS TO INVEST A TOTAL OF BETWEEN $50 MILLION AND $55 MILLION ON CAPITAL EXPENDITURES AND EXPLORATION INITIATIVES IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below