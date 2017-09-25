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BRIEF-Aryzta to propose dividend of CHF 0.3489/shr, to be settled as a scrip dividend
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#瑞士市场报道
2017年9月25日 / 早上6点49分 / 23 天前

BRIEF-Aryzta to propose dividend of CHF 0.3489/shr, to be settled as a scrip dividend

1 分钟阅读

Sept 25 (Reuters) - ARYZTA AG:

* TO PROPOSE DIVIDEND OF CHF 0.3489 (€0.3024) PER SHARE, TO BE SETTLED AS A SCRIP DIVIDEND VIA NEWLY ISSUED SHARE CAPITAL

* DURING FY, THE GROUP ENCOUNTERED A SIGNIFICANT LABOUR-RELATED BUSINESS DISRUPTION AT ITS CLOVERHILL FACILITIES‍​‍​

* REGARDING CLOVERHILL BUSINESS: THESE LOCATIONS INCURRED €16,349,000 OF LOSSES WITHIN COST OF SALES DURING JUNE AND JULY 2017

* REGARDING CLOVERHILL BUSINESS: THESE LOSSES ALSO EXPECTED TO CONTINUE TO IMPACT THE BUSINESS DURING FY18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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