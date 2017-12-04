FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ascena Retail Group Says Q1 Same Store Sales Fell 5 Pct
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 晚上9点50分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-Ascena Retail Group Says Q1 Same Store Sales Fell 5 Pct

2 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Ascena Retail Group Inc:

* ASCENA RETAIL GROUP INC REPORTS FIRST QUARTER RESULTS AND PROVIDES GUIDANCE FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2018; FIRST QUARTER GAAP EPS OF $0.03; NON-GAAP ADJUSTED EPS OF $0.11; COMPARABLE SALES DOWN 5 PCT

* REPORTS Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.11

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03

* Q1 SALES $1.59 BILLION VERSUS $1.678 BILLION

* Q1 SAME STORE SALES FELL 5 PERCENT

* SEES Q2 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.07 TO $0.12

* SEES Q2 2018 SALES $1.62 BILLION TO $1.66 BILLION

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF 11 CENTS WAS IN MIDDLE OF GUIDANCE RANGE, BUT REPRESENTED A “DISAPPOINTING” QUARTER

* ASCENA RETAIL SAYS THREE HURRICANES WHICH IMPACTED SOUTHERN UNITED STATES, PUERTO RICO DURING Q1 NEGATIVELY IMPACTED SALES BY ABOUT $11 MILLION

* UNABLE TO CAPITALIZE ON IMPROVING MACRO TRAFFIC ENVIRONMENT DUE TO FASHION MISSTEPS

* ENDED Q1 OF FISCAL 2018 WITH INVENTORY OF $744 MILLION, DOWN 8 PERCENT FROM THE END OF YEAR-AGO PERIOD

* SEES Q2 2018 COMPARABLE SALES IN RANGE OF DOWN 4 PCT TO DOWN 6 PCT

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.07, REVENUE VIEW $1.67 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.11, REVENUE VIEW $1.59 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below