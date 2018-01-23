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January 23, 2018 / 11:55 AM / a day ago

BRIEF-Aspen Aerogels Wins Judgments Against Dutch Reseller Of Chinese Aerogel​

1 分钟阅读

Jan 23 (Reuters) - Aspen Aerogels Inc:

* ASPEN AEROGELS - ‍ MANNHEIM REGIONAL COURT IN GERMANY HAS ISSUED A SERIES OF JUDGMENTS AND RELATED INJUNCTIONS AGAINST HILTEX TECHNICHE WEEFSELS B.V.​

* ASPEN AEROGELS -‍JUDGMENTS AND RELATED INJUNCTIONS AGAINST HILTEX PROHIBIT RESALE OF CERTAIN AEROGEL PRODUCTS ORIGINATING FROM CHINA​

* ASPEN AEROGELS - ‍ JUDGMENTS RELATED TO LITIGATION INVOLVING RESALE BY HILTEX OF AEROGEL BLANKETS, PRODUCED BY ALISON HI-TECH CO

* ASPEN AEROGELS INC - ‍ASPEN AEROGELS HAS ALSO SUED ALISON AND NANO TECH CO., LTD. (“NANO”) IN MANNHEIM REGIONAL COURT

* ASPEN AEROGELS-CO, HILTEX REACHED SETTLEMENT; HILTEX AGREED NOT TO RESELL INFRINGING AEROGEL BLANKETS IN ANY EUROPEAN COUNTRY WHERE PATENTS MAINTAINED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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