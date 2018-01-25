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January 25, 2018 / 9:29 PM / in 15 hours

BRIEF-Associated Banc-Corp Q4 Earnings Per Share $0.31

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Associated Banc-Corp:

* REPORTS FULL YEAR 2017 EARNINGS OF $1.42 PER COMMON SHARE, OR $1.52 PER COMMON SHARE EXCLUDING EXPENSES RELATED TO THE TAX ACT(1)

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.31

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.38 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍ EPS FOR YEAR ENDED DEC 31, 2017 INCLUDED $15 MILLION OF EXPENSES RELATED TO RECENTLY ENACTED TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017​

* ‍Q4 2017 NET INTEREST INCOME OF $187 MILLION WAS UP 4%, OR $7 MILLION FROM YEAR AGO QUARTER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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