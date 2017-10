BRIEF-ASUR provides update on Colombian acquisition

Oct 12 (Reuters) - Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv

* ASUR provides update on Colombian acquisition

* Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv - ‍ it has received regulatory approval to consummate its acquisition of Airplan, S.A​

* Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv - ‍consummation of Airplan acquisition is expected by end of october​

* Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv -ASUR has not yet received regulatory approval to consummate acquisition of aeropuertos de oriente s.a.s. ​

* Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv-Sellers, co agreed to "negotiate in good faith" an adjustment to purchase price of Aeropuertos De Oriente S.A.S.​