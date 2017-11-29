FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-At Home Group Announces Q3 Earnings Per Share $0.04
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点13分 / 1 天前

BRIEF-At Home Group Announces Q3 Earnings Per Share $0.04

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - At Home Group Inc:

* ANNOUNCES THIRD QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.04

* Q3 SAME STORE SALES ROSE 7.1 PERCENT

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $0.66 TO $0.68

* SEES FY 2018 SALES $939 MILLION TO $944 MILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED PRO FORMA EARNINGS PER SHARE $0.77 TO $0.79

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.75, REVENUE VIEW $922.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ‍NET SALES GREW 24.8% TO $213.0 MILLION FROM $170.7 MILLION IN QUARTER ENDED OCTOBER 29, 2016​

* SAYS ‍HURRICANES HARVEY AND IRMA IMPACTED EPS AND PRO FORMA ADJUSTED EPS BY APPROXIMATELY $0.01 DURING Q3 OF FISCAL 2018​

* QTRLY ‍ PRO FORMA ADJUSTED EPS $0.07​

* - EXPECTS FOR FY18 ‍NET CAPITAL EXPENDITURES OF $110 MILLION TO $130 MILLION, NET OF ABOUT $110 MILLION OF ASSUMED SALE-LEASEBACK PROCEEDS​

* SEES ‍ FISCAL 2018 ANNUAL COMPARABLE STORE SALES INCREASE OF 5.7% TO 6.0%​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below