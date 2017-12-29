FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Atara Biotherapeutics Gets FDA Clearance To Initiate Two Phase 3 Clinical Studies To Evaluate Tabelecleucel
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 29, 2017 / 11:19 AM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Atara Biotherapeutics Gets FDA Clearance To Initiate Two Phase 3 Clinical Studies To Evaluate Tabelecleucel

1 分钟阅读

Dec 29 (Reuters) - Atara Biotherapeutics Inc:

* ATARA BIOTHERAPEUTICS ANNOUNCES FDA CLEARANCE TO INITIATE TWO PHASE 3 CLINICAL STUDIES TO EVALUATE TABELECLEUCEL IN PATIENTS WITH RITUXIMAB-REFRACTORY EPSTEIN-BARR VIRUS ASSOCIATED POST-TRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDER (EBV+PTLD)

* ATARA BIOTHERAPEUTICS- RESULTS FROM FIRST TABELECLEUCEL PHASE 3 STUDY TO REACH PRIMARY ENDPOINT ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED IN FIRST HALF OF 2019

* ATARA-‍PLANS TO SUBMIT TABELECLEUCEL CMA APPLICATION IN EU FOR PATIENTS WITH RITUXIMAB-REFRACTORY EBV+PTLD POST HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANT IN H1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below