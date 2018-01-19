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January 19, 2018 / 1:15 PM / a day ago

BRIEF-Atlantic Gold Sees 2018 Production Between 82,000-90,000 Ounces Of Gold For Moose River Consolidated Gold Mine

1 分钟阅读

Jan 19 (Reuters) - Atlantic Gold Corp:

* ATLANTIC GOLD CORPORATION ANNOUNCES 2018 PRODUCTION GUIDANCE FOR THE MOOSE RIVER CONSOLIDATED GOLD MINE NOVA SCOTIA, CANADA

* ATLANTIC GOLD CORP - SEES 2018 PRODUCTION BETWEEN 82,000-90,000 OUNCES OF GOLD FOR MOOSE RIVER CONSOLIDATED GOLD MINE

* ATLANTIC GOLD CORP - GUIDING TOWARDS CAD$5-6 MILLION IN GROWTH CAPITAL EXPENDITURES IN 2018

* ATLANTIC GOLD CORP - SEES ALL-IN-SUSTAINING-COSTS BETWEEN $675/OZ. AND $735/OZ IN 2018 FOR MOOSE RIVER CONSOLIDATED GOLD MINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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