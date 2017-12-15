FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-AT&T Releases Details Of Tentative Agreement In Mobility Orange Contract Negotiations
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 15, 2017 / 4:22 PM / a day ago

BRIEF-AT&T Releases Details Of Tentative Agreement In Mobility Orange Contract Negotiations

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - AT&T Inc:

* AT&T RELEASES DETAILS OF TENTATIVE AGREEMENT IN MOBILITY ORANGE CONTRACT NEGOTIATIONS

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES RETROACTIVE WAGE INCREASES BACK TO FEB. 12, 2017

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 12, 2017; 3% EFFECTIVE FEB. 11, 2018

* SAYS FOUR-YEAR TENTATIVE AGREEMENT INCLUDES WAGE AND PENSION INCREASES, HEALTHCARE BENEFITS

* SAYS TENTATIVE AGREEMENT WITH CWA INCLUDES GENERAL WAGE HIKE OF 2.25% EFFECTIVE FEB. 10, 2019; 2.25% EFFECTIVE FEB. 9, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below