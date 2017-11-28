FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Auris Medical Reports Top-Line Results from Phase 3 Trial of AM-111 in Sudden Deafness
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月28日 / 中午11点51分 / 1 天前

BRIEF-Auris Medical Reports Top-Line Results from Phase 3 Trial of AM-111 in Sudden Deafness

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Auris Medical Holding Ag:

* AURIS MEDICAL HOLDING AG SAYS ANNOUNCED TOP-LINE RESULTS FROM THE HEALOS PHASE 3 CLINICAL TRIAL OF AM-111 IN SEVERE TO PROFOUND SUDDEN DEAFNESS

* AURIS MEDICAL HOLDING AG SAYS HEALOS TRIAL DID NOT MEET PRIMARY EFFICACY ENDPOINT IN OVERALL STUDY POPULATION

* AURIS MEDICAL SAYS IN HEALOS TRIAL, CLINICALLY AND STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN SUBPOPULATION OF PATIENTS WITH PROFOUND ACUTE HEARING LOSS

* AURIS MEDICAL SAYS BASED ON FINDINGS FROM HEALOS TRIAL, CONCLUDED THAT SIMILAR DESIGN OF ONGOING ASSENT TRIAL NO LONGER ADEQUATE FOR TESTING AM-111

* AURIS MEDICAL HOLDING AG SAYS BASED ON FINDINGS FROM HEALOS TRIAL, ASSENT TRIAL WILL BE TERMINATED EARLY Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below