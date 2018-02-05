FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 5, 2018 / 12:11 PM / a day ago

BRIEF-Aurora Cannabis And Liquor Stores N.A. Announce Investment To Develop Western Canadian Retail Cannabis Business

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - Liquor Stores Na Ltd:

* AURORA CANNABIS AND LIQUOR STORES N.A. ANNOUNCE INVESTMENT TO DEVELOP WESTERN CANADIAN RETAIL CANNABIS BUSINESS

* AURORA HAS AGREED TO MAKE A STRATEGIC INVESTMENT IN LIQUOR STORES BY WAY OF A NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT

* AURORA TO MAKE AN INITIAL $103.5 MILLION INVESTMENT IN CO BY SUBSCRIBING FOR 6.9 MILLION COMMON SHARES AT $15.00 PER SHARE

* UPON COMPLETION OF INITIAL INVESTMENT, AURORA WILL OWN APPROXIMATELY 19.9% OF SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below