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BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN
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2017年6月14日 / 下午5点00分 / 2 个月前

BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN

路透新闻部

1 分钟阅读

June 14 (Reuters) - Aurvista Gold Corp

* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION

* PLANS TO INCREASE PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE PLACEMENT FINANCING FROM C$7 MILLION UP TO C$10 MILLION

* SAYS WILL INCREASE CHARITABLE FLOW-THROUGH PORTION OF FINANCING FROM C$5 MILLION UP TO C$6 MILLION

* SAYS CFT UNITS ARE PRICED AT C$ 0.41 PER CFT UNIT, AND HD UNITS ARE PRICED AT $0.25 PER HD UNIT

* SAYS WILL INCREASE HARD DOLLAR PORTION OF FINANCING FROM C$2 MILLION UP TO $4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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