BRIEF-Autoliv decides on spin-off of Electronics business, expects Q3 listing

Dec 12 (Reuters) - Autoliv Inc:
* AUTOLIV CONCLUDES STRATEGIC REVIEW AND PREPARES FOR SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS SEGMENT
* SAYS DECIDED TO PREPARE FOR A SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS BUSINESS SEGMENT, CREATING A NEW, INDEPENDENT PUBLICLY TRADED COMPANY DURING Q3 OF 2018
* SAYS AS PART OF PREPARATION FOR SPIN-OFF, ELECTRONICS BUSINESS IS EXPECTED TO RECEIVE A CASH INJECTION FROM AUTOLIV, WITH UNDERLYING OBJECTIVE OF AUTOLIV TO REMAIN STRONG INVESTMENT GRADE
* SAYS INTENT IS FOR SPIN-OFF TO BE TAX FREE TO STOCKHOLDERS BOTH IN US AND SWEDEN
* SAYS ELECTRONICS BUSINESS WILL ASSUME A NEW COMPANY NAME TO BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE.
* SAYS IT IS ALSO EXPECTED TO BE LISTED IN UNITED STATES AND SWEDEN
* SAYS BOTH COMPANIES ARE TO BE HEADQUARTERED IN STOCKHOLM, SWEDEN. Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)