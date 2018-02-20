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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 2:46 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Automodular Corp Says It Reached Settlement In Its Claim Against General Motors Company And General Motors Of Canada

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - Automodular Corp:

* AUTOMODULAR CORP SAYS HAS REACHED A SETTLEMENT IN ITS LEGAL CLAIM AGAINST GENERAL MOTORS COMPANY AND GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED

* AUTOMODULAR CORP - SETTLEMENT RELATES TO TERMINATION OF A CONTRACT FOR SEQUENCING AND SUB-ASSEMBLY SERVICES

* AUTOMODULAR CORP - PURSUANT TO SETTLEMENT, AMD WILL RECEIVE A PAYMENT OF $7 MILLION BY MARCH 6

* AUTOMODULAR - INTENDS TO SEEK AN ORDER DISMISSING GM LITIGATION WITH PREJUDICE AND WITHOUT COSTS UPON RECEIPT OF SETTLEMENT FUNDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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