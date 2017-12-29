BRIEF-Avadel Pharmaceuticals Issues 2018 Corporate Outlook

Dec 29 (Reuters) - Avadel Pharmaceuticals Plc:
* REAFFIRMS FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25 TO $0.35
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.48, REVENUE VIEW $171.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AVADEL PHARMACEUTICALS- AV001 IS EXPECTED TO COMPETE IN AN ESTIMATED MARKET SIZE OF ABOUT $30 - $40 MILLION PER YEAR ONCE LAUNCHED IN 2019
* - ASSESSING TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 AND, ACCORDINGLY, IS UNABLE TO PROVIDE 2018 ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE
* AVADEL PHARMACEUTICALS - ESTIMATES THAT PEAK REVENUES FOR NOCTIVA COULD BE AS HIGH AS $750 MILLION OR MORE PER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: