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2017年12月5日 / 下午2点56分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Avante Logixx Board Reviewing Early Warning Report, Provides Update On Strategic Review

1 分钟阅读

Dec 5 (Reuters) - Avante Logixx Inc:

* AVANTE LOGIXX INC. BOARD REVIEWING EARLY WARNING REPORT AND PROVIDES UPDATE ON STRATEGIC REVIEW PROCESS

* SAYS ‍TO DATE, CO EXECUTED CONFIDENTIALITY AGREEMENTS WITH 14 PARTIES SHOWING INTEREST IN GETTING INFORMATION ABOUT AVANTE FOR POSSIBLE DEAL

* SAYS ‍INTERESTED PARTIES INVITED TO REVIEW INFORMATION ABOUT CO IN A DATA ROOM; BOARD BELIEVES THAT THERE IS “SIGNIFICANT INTEREST” IN CO

* SAYS BOARD HAS RECEIVED EARLY WARNING REPORT DISCLOSING CRAIG CAMPBELL ACQUIRED COMMON SHARES REPRESENTING 17% OF SHARES OUTSTANDING OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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