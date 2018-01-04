FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Avexis Inc Plans To Request A Pre-BLA Meeting For AVXS-101 In Q2 ​
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 4, 2018 / 9:10 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Avexis Inc Plans To Request A Pre-BLA Meeting For AVXS-101 In Q2 ​

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Avexis Inc:

* AVEXIS ANNOUNCES ALIGNMENT WITH FDA ON NEXT STEPS TOWARD A BLA SUBMISSION FOR AVXS-101 IN SMA TYPE 1

* AVEXIS INC - ‍AVEXIS PLANS TO REQUEST A PRE-BLA MEETING IN Q2 2018​

* AVEXIS INC - ‍PROVIDED UPDATE FOLLOWING RECEIPT OF MINUTES FROM END-OF-PHASE 1 MEETING WITH FDA CONDUCTED ON DEC 5

* AVEXIS INC SAYS PLANS TO PROVIDE AVAILABLE DATA FROM ITS ON-GOING PIVOTAL TRIAL OF AVXS-101 IN SMA TYPE 1 (STR1VE) PRIOR TO PRE-BLA MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below