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BRIEF-AZUL SELLS TEN ATR 72-600 AIRCRAFT TO NORDIC AVIATION CAPITAL
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#公司新闻(英文)
2017年10月11日 / 中午12点18分 / 7 天前

BRIEF-AZUL SELLS TEN ATR 72-600 AIRCRAFT TO NORDIC AVIATION CAPITAL

1 分钟阅读

Oct 11 (Reuters) - Azul SA:

* AZUL OPTIMIZES FLEET AND REDUCES TOTAL DEBT BY R$ 325 MILLION

* AZUL SA - ‍FIVE AIRCRAFT ARE EXPECTED TO LEAVE FLEET BY END OF 2017 AND REMAINING AIRCRAFT ARE EXPECTED TO LEAVE FLEET EARLY 2018​

* AZUL SA - ‍SALE AGREEMENT WITH NAC ALSO INCLUDES DELIVERY OF THREE NEW ATR 72-600 AIRCRAFT UNDER OPERATING LEASES IN 2017​

* AZUL SA SAYS ‍ANNOUNCES SALE OF TEN ATR 72-600 AIRCRAFT TO NORDIC AVIATION CAPITAL RESULTING IN A TOTAL DEBT REDUCTION OF APPROXIMATELY R$ 325 MILLION​

* AZUL SA - ‍COMPANY EXPECTS TO GROW 11% TO 13% IN TERMS OF ASKS IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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