BRIEF-Bandwidth Posts Q4 Adj. Earnings Per Share $0.09

Feb 21 (Reuters) - Bandwidth Inc:
* BANDWIDTH ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09
* FULL YEAR 2018 TOTAL REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $188.0 MILLION TO $190.0 MILLION
* FULL YEAR 2018 NON-GAAP EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF APPROXIMATELY BREAKEVEN TO A LOSS OF $0.11 PER SHARE
* Q1 2018 TOTAL REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $47.0 MILLION TO $47.5 MILLION.
* Q1 2018 NON-GAAP EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.07 TO $0.10 PER SHARE
* NUMBER OF ACTIVE CPAAS CUSTOMERS WAS 965 AS OF DECEMBER 31, 2017, AN INCREASE OF 21% FROM 798 AS OF DECEMBER 31, 2016
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.34, REVENUE VIEW $181.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06, REVENUE VIEW $42.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00, REVENUE VIEW $41.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: