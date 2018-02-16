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公司新闻(英文)
February 16, 2018 / 10:04 PM / 更新于 4 hours ago

BRIEF-Bank Of Montreal Amends Its Normal Course Issuer Bid To Repurchase For Cancellation Up To An Additional 7 Million Of Its Common Shares

1 分钟阅读

Feb 16 (Reuters) - Bank Of Montreal:

* BANK OF MONTREAL AMENDS ITS NORMAL COURSE ISSUER BID TO REPURCHASE FOR CANCELLATION UP TO AN ADDITIONAL 7 MILLION OF ITS COMMON SHARES

* BANK OF MONTREAL - RECEIVED APPROVALS FROM TORONTO STOCK EXCHANGE AND OFFICE OF SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA TO AMEND EXISTING NCIB

* BANK OF MONTREAL - AMENDMENT TO EXISTING NCIB INCREASES NUMBER OF COMMON SHARES CO MAY REPURCHASE FOR CANCELLATION TO 22 MILLION COMMON SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

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