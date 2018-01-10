FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Barna Capital Group Reports 19.5 Percent Stake In China Auto Logistics
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
深度分析
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
国际财经
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 10, 2018 / 11:39 AM / 更新于 a day ago

BRIEF-Barna Capital Group Reports 19.5 Percent Stake In China Auto Logistics

1 分钟阅读

Jan 10 (Reuters) - China Auto Logistics Inc:

* BARNA CAPITAL GROUP SAYS CONSIDERS ACTIVIST POSITION, POSSIBLY A SEAT ON BOARD OF CHINA AUTO LOGISTICS INC - SEC FILING

* BARNA CAPITAL GROUP LTD REPORTS 19.5 PERCENT STAKE IN CHINA AUTO LOGISTICS INC AS OF JAN 8 - SEC FILING

* BARNA CAPITAL GROUP​ SAYS GOAL IS TO HAVE CHINA AUTO LOGISTICS MANAGEMENT EITHER TAKE CO PRIVATE OR SELL COMPANY ALTOGETHER - SEC FILING

* BARNA CAPITAL GROUP - WANT CHINA AUTO LOGISTICS' MANAGEMENT TO CONSIDER PAYING OUT DIVIDEND/BUY BACK CERTAIN AMOUNT OF SHARES Source text (bit.ly/2qKpojO) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below