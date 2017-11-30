BRIEF-Barnes & Noble Reports 2018 Q2 Loss Per Share $0.41

Nov 30 (Reuters) - Barnes & Noble Inc:
* BARNES & NOBLE REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR FISCAL 2018, EXPECTS COMPARABLE SALES TO DECLINE IN LOW SINGLE DIGITS
* COMPANY EXPECTS COMPARABLE STORE SALES TO BE APPROXIMATELY FLAT FOR BALANCE OF FISCAL YEAR
* ADDITIONALLY, COMPANY PLANS TO REDUCE COSTS BY $40 MILLION FOR FULL FISCAL YEAR
* FOR FISCAL 2018, EXPECTS FULL YEAR CONSOLIDATED EBITDA TO BE APPROXIMATELY $180 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: