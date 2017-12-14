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BRIEF-Bellatrix ‍Anticipates Full Year Production Of About 36,750 BOE/D​
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 12:45 PM / a day ago

BRIEF-Bellatrix ‍Anticipates Full Year Production Of About 36,750 BOE/D​

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Bellatrix Exploration Ltd:

* BELLATRIX ANNOUNCES A FOURTH QUARTER 2017 OPERATIONAL UPDATE, 2018 CAPITAL BUDGET, AND PUBLICATION OF ITS ANNUAL CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT

* BELLATRIX EXPLORATION LTD - ‍Q4 PRODUCTION VOLUMES ARE EXPECTED TO AVERAGE APPROXIMATELY 36,500 BOE/D​

* BELLATRIX EXPLORATION LTD - ‍ANTICIPATED FULL YEAR 2017 AVERAGE PRODUCTION OF APPROXIMATELY 36,750 BOE/D​

* BELLATRIX EXPLORATION LTD - BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A 2018 CAPITAL BUDGET OF BETWEEN $65 TO $80 MILLION​

* BELLATRIX EXPLORATION LTD - ‍2018 CAPITAL BUDGET DESIGNED TO ACHIEVE AVERAGE PRODUCTION VOLUMES OF BETWEEN 35,000 TO 37,000 BOE/D​

* BELLATRIX EXPLORATION LTD - ‍CREDIT FACILITIES RECONFIRMED AT $120 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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