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公司新闻(英文)
February 16, 2018 / 9:44 PM / 更新于 12 hours ago

BRIEF-Berry Global Announces Proprietary Spinlace Capacity Investment

1 分钟阅读

Feb 16 (Reuters) - Berry Global Group Inc:

* BERRY GLOBAL, INC. ANNOUNCES PROPRIETARY SPINLACE® CAPACITY INVESTMENT

* BERRY GLOBAL - ‍INVESTING IN PROPRIETARY SPINLACE ASSET TO PROVIDE INCREMENTAL 17,000 METRIC TONS OF ANNUAL CAPACITY SERVING NORTH AMERICA MARKETS​

* BERRY GLOBAL GROUP INC - ‍CONDUCTING A SEARCH TO DETERMINE BEST LOCATION FOR INVESTMENT IN NORTH AMERICA​

* BERRY GLOBAL GROUP INC - ‍CURRENT PROJECTIONS ARE FOR COMMERCIAL PRODUCTION TO START IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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