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February 9, 2018 / 11:18 AM / in a day

BRIEF-BGC Partners Inc Reports Qtrly GAAP Loss Per Share Of $0.41

1 分钟阅读

Feb 9 (Reuters) - BGC Partners Inc:

* BGC PARTNERS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* BGC PARTNERS INC - QTRLY GAAP LOSS PER SHARE $0.41

* BGC PARTNERS INC - QTRLY POST-TAX ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.35‍​

* BGC PARTNERS INC QTRLY REVENUES $894.2 MILLION VERSUS $755.8 MILLION

* BGC PARTNERS INC SEES Q1 2018 CONSOLIDATED REVENUES OF BETWEEN $870 MILLION AND $920 MILLION

* BGC PARTNERS INC - EXPECTS Q1 CONSOL PRE-TAX ADJUSTED EARNINGS BEFORE NONCONTROLLING INTEREST IN SUBSIDIARIES AND TAXES TO BE BETWEEN $140 MILLION AND $160 MILLION

* BGC PARTNERS INC - DUE TO TCJA ,GAAP PROVISION FOR INCOME TAXES INCLUDED ONE-TIME CHARGE OF ABOUT $120.9 MILLION IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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