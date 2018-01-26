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January 26, 2018 / 1:05 PM / 3 days ago

BRIEF-Bioamber Restructures Its Credit Facility With Its Senior Lenders

1 分钟阅读

Jan 26 (Reuters) - Bioamber Inc:

* BIOAMBER RESTRUCTURES ITS CREDIT FACILITY WITH ITS SENIOR LENDERS

* BIOAMBER INC - CANADIAN UNIT BIOAMBER SARNIA ENTERED INTO WAIVER AND AMENDING AGREEMENT TO CURRENT LOAN AGREEMENT WITH ITS SENIOR LENDING SYNDICATE

* BIOAMBER INC - ‍BIOAMBER SARNIA INC. HAS ENTERED INTO A WAIVER AND AMENDING AGREEMENT TO ITS CURRENT LOAN AGREEMENT WITH ITS SENIOR LENDING SYNDICATE​

* BIOAMBER - SENIOR LENDERS AGREED TO WAIVE ALL VIOLATIONS UNDER LOAN AGREEMENT, CO AGREED TO PRESENT TO LENDERS A RECAPITALIZATION PLAN BY MARCH 15 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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