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公司新闻(英文)
February 21, 2018 / 8:08 AM / a day ago

BRIEF-Biohaven Announces License Agreement With Catalent For Zydis ODT With Small Molecule Cgrp Receptor Antagonists

1 分钟阅读

Feb 21 (Reuters) - Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd:

* BIOHAVEN ANNOUNCES EXCLUSIVE LICENSE WITH CATALENT FOR ZYDIS® ORALLY DISSOLVING TABLET WITH SMALL MOLECULE CGRP RECEPTOR ANTAGONISTS

* ENTERED LICENSE AGREEMENT CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LTD TO PROVIDE CATALENT‘S ZYDIS ODT FAST-DISSOLVING FORMULATION

* AGREEMENT FOR DEVELOPMENT OF BIOHAVEN‘S LEAD CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE RECEPTOR ANTAGONIST PRODUCT CANDIDATE, RIMEGEPANT

* AGREEMENT ALSO PROVIDES EXCLUSIVE RIGHTS FOR DEVELOPING SMALL MOLECULE CGRP RECEPTOR ANTAGONISTS WITH ZYDIS ODT TECHNOLOGY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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