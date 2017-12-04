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BRIEF-Blackline Announces Offering Of 4,500,000 Shares By Selling Stockholders
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2017年12月4日 / 晚上9点50分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-Blackline Announces Offering Of 4,500,000 Shares By Selling Stockholders

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Blackline Inc:

* BLACKLINE ANNOUNCES OFFERING OF 4,500,000 SHARES BY SELLING STOCKHOLDERS

* BLACKLINE - OFFERING OF 4.5 MILLION SHARES BY INVESTMENT FUNDS AFFILIATED WITH SILVER LAKE SUMERU, INVESTMENT FUNDS AFFILIATED WITH ICONIQ, AMONG OTHERS

* BLACKLINE INC - FUNDS AFFILIATED WITH SILVER LAKE SUMERU ARE OFFERING TO SELL 2.6 MILLION SHARES IN OFFERING

* BLACKLINE INC - FUNDS AFFILIATED WITH ICONIQ ARE OFFERING TO SELL 1.4 MILLION SHARES IN OFFERING

* BLACKLINE - MARIO SPANICCIATI, CHIEF MARKETING OFFICER & MEMBER OF BLACKLINE‘S BOARD OF DIRECTORS, IS OFFERING TO SELL 434,783 SHARES IN OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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