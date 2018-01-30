FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 10:12 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Blackpearl Announces Onion Lake Construction Update

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Blackpearl Resources Inc:

* BLACKPEARL ANNOUNCES ONION LAKE CONSTRUCTION UPDATE, PROVIDES Q4 PRODUCTION DATA AND 2017 YEAR-END RESERVES AND CONTINGENT RESOURCE ESTIMATES

* BLACKPEARL RESOURCES INC - ‍Q4 2017 PRODUCTION AVERAGED 10,600 BOE/DAY; FULL YEAR PRODUCTION AVERAGED 10,199 BOE/DAY​

* BLACKPEARL RESOURCES INC - ‍BLACKPEARL‘S Q4 2017 OIL AND GAS SALES VOLUMES WERE 10,600 BOE PER DAY, A 17% INCREASE OVER PRODUCTION DURING Q3​

* BLACKPEARL RESOURCES INC - ‍CONSTRUCTION OF PHASE 2 EXPANSION OF ONION LAKE THERMAL PROJECT IS AHEAD OF SCHEDULE AND WITHIN BUDGET​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below