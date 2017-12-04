FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 下午5点05分 / 更新于 18 小时前

BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Blackrock Inc Strategist Richard Turnill :

* BLACKROCK INC STRATEGIST RICHARD TURNILL ON THE U.S. TREASURY YIELD CURVE SAYS “TODAY’S FLATTER YIELD CURVE IS NOT A RECESSIONARY SIGNAL”‍​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS ECONOMIC SLACK ANALYSIS GIVES CONVICTION THAT GLOBAL, U.S. ECONOMIC EXPANSION’S REMAINING LIFESPAN CAN BE MEASURED IN YEARS‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS OUTLOOK FOR GROWTH AND INFLATION SUPPORTS PREFERENCE FOR EQUITIES, INCLUDING CYCLICALS — DESPITE FLAT YIELD CURVE​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WE COULD SEE LONG-TERM TREASURIES RISING A BIT FROM HERE ”‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WITHIN U.S. FIXED INCOME, WE LIKE TREASURY INFLATION-PROTECTED BONDS OVER NOMINAL GOVERNMENT DEBT”​ Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below