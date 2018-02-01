FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 1, 2018 / 3:05 PM / a day ago

BRIEF-Blackstone says no final decision on whether to convert to a C-Corp

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Blackstone Group Lp:

* COO TONY JAMES SAYS NOT GOING TO BE ABLE TO SUSTAIN SUCH RECORD PERFORMANCE EVERY YEAR BUT RIGHT NOW WE’RE FIRING ON ALL CYLINDERS -EARNINGS CALL

* BLACKSTONE COO SAYS HAVE NOT MADE FINAL DECISION ON WHETHER TO CONVERT TO A C-CORP; HAVE TO DETERMINE WHETHER ANY PICKUP IN MARKET VALUE AND MULTIPLE IS SUFFICIENT TO JUSTIFY THE TAX LEAKAGE

* BLACKSTONE COO SAYS VERY CONFIDENT WILL REACH $40 BILLION CAPACITY IN INFRASTRUCTURE FUND BUT WILL BUILD ITS WAY UP TO THAT IN NEXT DECADE OR SO, FUND WILL HAVE NORMAL-SIZED FIRST CLOSE Further company coverage: (Reporting by Joshua Franklin)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below