BRIEF-Blueprint Medicines Q4 Loss Per Share $1.23

Feb 21 (Reuters) - Blueprint Medicines Corp:
* BLUEPRINT MEDICINES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BLUEPRINT MEDICINES - EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPITAL EXPENDITURES INTO MIDDLE OF 2020
* AS OF DEC 31, 2017, CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS OF $673.4 MILLION, VERSUS $268.2 MILLION AS OF DEC 31, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: