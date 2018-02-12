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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 11:29 AM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-Boardwalk Pipeline Partners Q4 Net Income/Common Unit $0.33

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Boardwalk Pipeline Partners LP:

* Q4 REVENUE $337.5 MILLION VERSUS $352.6 MILLION (NOT $1.307 BILLION)

* BOARDWALK ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 RESULTS AND QUARTERLY DISTRIBUTION OF $0.10 PER UNIT

* QTRLY NET INCOME PER COMMON UNIT $0.33

* BOARDWALK PIPELINE PARTNERS - Q4 RESULTS UNFAVORABLY IMPACTED BY RESTRUCTURING OF CONTRACTS WITH SOUTHWESTERN ENERGY ON CO‘S FAYETTEVILLE, GREENVILLE LATERALS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39, REVENUE VIEW $353.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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