FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bodycote Says Significant Non-Cash Tax Credit from U.S. Tax Reform
频道
专题
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
深度分析
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
时事要闻
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
中国财经
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 15, 2018 / 7:27 AM / a day ago

BRIEF-Bodycote Says Significant Non-Cash Tax Credit from U.S. Tax Reform

1 分钟阅读

Jan 15 (Reuters) - Bodycote Plc:

* ‍US TAX LEGISLATION AND TRADING UPDATE​

* EXPECTED TO GIVE RISE TO A SIGNIFICANT NON-CASH TAX CREDIT FOR GROUP IN YEAR ENDED DEC 31, 2017 AS A RESULT OF REVALUATION OF US NET DEFERRED TAX LIABILITIES​

* ‍EFFECT OF THIS ONE-OFF REVALUATION OF US NET DEFERRED TAX LIABILITIES IS EXPECTED TO ADD C. 5P TO EPS FOR 2017​

* TRADING IN FINAL QUARTER OF 2017 WAS BETTER THAN ANTICIPATED, EXPECTS FULL YEAR 2017 HEADLINE OPERATING PROFIT TO BE TOWARDS UPPER END OF MARKET EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below