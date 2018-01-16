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January 16, 2018 / 9:45 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Boeing, Adient Launch New Company To Design And Build Airplane Seats

2 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Adient Plc:

* BOEING, ADIENT LAUNCH NEW COMPANY TO DESIGN AND BUILD AIRPLANE SEATS

* BOEING - CO, ADIENT FORMED ADIENT AEROSPACE, JV THAT WILL DEVELOP, MANUFACTURE, SELL SEATING PRODUCTS TO AIRLINES & AIRCRAFT LEASING COS

* BOEING - ‍ADIENT IS MAJORITY STAKEHOLDER IN NEW CO (50.01 PERCENT SHARE) & EXPECTS JOINT VENTURE TO BE INCLUDED IN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS​

* BOEING- SEATS TO BE AVAILABLE FOR INSTALLATION ON NEW AIRPLANES, AS RETROFIT CONFIGURATIONS FOR AIRCRAFT BY CO,OTHER COMMERCIAL AIRPLANE MANUFACTURERS

* BOEING - ADIENT AEROSPACE‘S OPERATIONAL HEADQUARTERS, TECHNOLOGY CENTER AND INITIAL PRODUCTION PLANT WILL BE LOCATED IN KAISERSLAUTERN

* BOEING - JOINT VENTURE‘S INITIAL CUSTOMER SERVICE CENTER WILL BE BASED IN SEATTLE, WASHINGTON

* BOEING - ADIENT AEROSPACE AFTERMARKET SPARE PARTS DISTRIBUTION WILL BE PERFORMED THROUGH AVIALL, A UNIT OF BOEING

* BOEING - CO, ADIENT PLC WILL HAVE REPRESENTATION ON ADIENT AEROSPACE‘S BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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